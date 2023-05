Väter haben in Sachsen den Angaben zufolge im Schnitt 3,4 Monate lang Elterngeld bezogen - Mütter 14 Monate lang. Im Mittel nähmen Mamas demnach 10,6 Monate länger Elterngeld in Anspruch als die Väter. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern zeige sich in allen Bundesländern: Die Spannweite reiche von 8,3 Monaten in Berlin bis zu zwölf Monaten in Rheinland-Pfalz.