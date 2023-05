Kinderwagen schiebende Väter im Stadtbild, Papas als Ansprechpartner in Kitas, Männer in Elternzeit - erst langsam schiebt sich das ins kollektive Bewusstsein, auch in den Führungsetagen. Gleichberechtigung gilt schließlich in beide Richtungen.

Blogger und Tech-Spezialist Heiko aus Dresden kann sich noch genau an die Geburt seiner Tochter Hanna erinnern. Er hatte ja keine Ahnung, wie schmerzhaft und kompliziert das alles werden kann. Wie gar nicht selbstverständlich, wie knapp und doch so nah zwischen Leben und Tod. Mit einem Notkaiserschnitt kämpfte sich seine Tochter auf die Welt. Beeindruckt von einer Unfassbarkeit – er hatte eigentlich schon viel gesehen - und schlafdefizitär erschöpft, landete der Blogger in seiner Vaterschaft.

Schlaflose Nächte und viel Arbeit

Heiko: "Es ist eine bedingungslose Liebe, die man hier empfängt, die durch nichts aufzuwiegen ist." Bildrechte: Katrin Tominski

"Am Anfang hast du schlaflose Nächste und viel Arbeit", erinnert sich der Vater der heute fünfjährigen Hanna. "Am Anfang überwiegen die Verpflichtungen. Viele Frauen erzählen, dass sie sofort innige Liebe verspüren – so war es bei mir nicht. Die Arbeit und die Verantwortung überwogen. Als Vater musst du dich selbst immer zurücknehmen, hast viel weniger Freizeit und musst auch mal spielen, wenn du müde bist und überhaupt keine Lust hast, zu spielen." Dies sei auch so, "wenn man den ganzen Tag gerackert hat – und sich endlich freut, einen Kaffee zu trinken".

Papa – das war das erste Wort

Heiko erklärt weiter: "Um es betriebswirtschaftlich auszudrücken: Ab dem Alter von zwei Jahren begannen für mich die Rückflüsse – wenn die Kinder anfangen zu sprechen. "Ich werde nie den Moment vergessen, als ich meiner Tochter einmal spätabends in der Nacht Milch gegeben habe. Auf einmal schlägt sie die Augen auf und sagt 'Papa'. Das war das erste Wort, was ich von ihr gehört habe. Es war überwältigend."

Bedingungslose Liebe durch nichts aufzuwiegen