Akten , die von dem Rechercheteam eingesehen werden konnten, zeigen nun, dass sich die Brüder Jörg und Jörn S. im August 2023 mit dem österreichischen Neonazi Gottfried Küssel in Wien getroffen haben sollen. Ermittler rechnen die beiden Brüder dem Kern der Sächsischen Separatisten zu. Sie werden von der Bundesanwaltschaft der Gründung und der Mitgliedschaft in der Gruppe beschuldigt.

An dem Treffen in Wien sollen laut Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden auch Eleni K., die Lebensgefährtin von Jörg S., sowie der jüngste, zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährige Bruder und die Mutter der Familie S. teilgenommen haben. Gegen die Lebensgefährtin und den dritten Bruder ermitteln die Behörden ebenfalls wegen ihrer Beteiligung an der mutmaßlichen Terrorgruppe. Österreichische Ermittler hatten die Zusammenkunft mit Küssel in Wien observiert, konnten jedoch nicht feststellen, worum es bei dem Treffen ging.