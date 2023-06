Die Stadt Ústí nad Labem in Tschechien will die ganzjährige Verwendung von Pyrotechnik einschränken. Der örtliche Stadtrat eine entsprechende Verordnung erlassen, wie Radio Prag am Dienstag berichtet. Diese soll ab 19. Juni gelten und die Verwendung von Feuerwerk durch die der Allgemeinheit untersagen. Ausgenommen seien lediglich der Silvestertag sowie Neujahr.