Micaela Schwanenberg ist Pflegeexpertin bei der Verbraucherzentrale in Leipzig. Sie weiß, worauf man beim Abschluss eines Betreuungs-Vertrags für ein Pflegeheim achten sollte: "Sie müssen aus dem Vertrag rauslesen können, was Sie erwartet. Wie sieht die Einrichtung aus, also Lage, Beschaffenheit, Gemeinschaftsräume, wie sieht der Wohnraum aus, wie ist der ausgestattet? Darf ich vielleicht eigene Möbel mitbringen oder ist der möbliert? Was wird mir angeboten, wie viele Mahlzeiten, gibt es Betreuungsleistungen, Freizeitleistungen?" All das habe Einfluss auf die Kosten, sagt Schwanenberg, und müsse genau aus dem Vertrag ersichtlich sein. Diese Verträge oder Vorvereinbarungen kann man von der Verbraucherzentrale auf Rechtmäßigkeit prüfen lassen.