Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale Sachsen hat die Sparkasse Bautzen im Durchschnitt etwa 3.000 Euro zu wenig Zinsen pro Vertrag gezahlt. Bei der Sparkasse Mittelsachsen geht es um Beträge von durchschnittlich rund 2.700 Euro. Bisher haben sich mehr als 150 betroffene Sparerinnen und Sparer der Sparkasse Bautzen in das Klageregister eingetragen. In Mittelsachsen sind es 250.

Die letzte Chance zur Wahrung der Ansprüche bietet nun der Anschluss an eine der beiden Musterklagen.

Das Klageregister wird am Tag vor der Gerichtsverhandlung, also am 3. Mai 2022, geschlossen.