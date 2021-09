Im November will sich die Justizministerkonferenz mit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden befassen. Zuletzt scheiterten entsprechende Bestrebungen 2017 an verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder befürchteten, dass eine solche Pflicht Grundrechte einschränken könnte – vor allem das Grundrecht des Einzelnen auf Vertragsfreiheit. Denn eine Versicherungspflicht würde Betroffene zwingen, einen Vertrag abzuschließen und für eine Versicherung zu zahlen.

Reimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig sagte, die Sommerflut 2021 habe die mit dem Klimawandel zunehmenden Gefahren von Starkregen ins Bewusstsein von Politiker, Behörden und Experten gebracht. "Sie wird in Zukunft deutschlandweit zunehmen und es kann jeden treffen", so Schwarze. Diese Entwicklung müsse stärker in die Planungen von Bebauung, Hochwasserschutz und Versicherungen berücksichtigt werden.