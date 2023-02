Die Gewerkschaft Verdi bereitet flächendeckende Streiks in den Regionen Chemnitz, Dresden, Zwickau und Ostsachsen vor. Hintergrund ist laut einem Verdi-Sprecher, dass bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst am Donnerstag erneut kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werde konnte. Von den Streiks betroffen seien ab Anfang März unter anderem die Kommunalverwaltungen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Nahverkehrsunternehmen sowie Ver- und Entsorgungsbetriebe, hieß es. Die Streiktage und die betroffenen Bereiche will die Gewerkschaft kurzfristig im Internet veröffentlichen.