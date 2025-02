Die Gewerkschaft Verdi hat für die kommende Woche Warnstreiks in Sachsen angekündigt. Hintergrund ist die aktuelle Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Laut Verdi-Sprecher Daniel Herold sollen Kitas, Kreisverwaltungen und die Stadtreinigung von den Warnstreiks betroffen sein.

Zu den Forderungen der Gewerkschaften gehören acht Prozent mehr Gehalt oder mindestens 350 Euro mehr im Monat. Die Gewerkschaft fordert auch drei weitere Tage Urlaub im Jahr.



Die Kommunen verweisen auf die angespannte Haushaltslage, sie haben noch kein Angebot vorgelegt. Übernächste Woche startet die zweite Verhandlungsrunde.



In Leipzig hat die Stadtverwaltung Eltern bereits per Aushang darauf hingewiesen, dass es wegen der Warnstreiks zu Einschränkungen in städtischen Kitas kommen könne.