Mit einem Festakt hat der Sächsische Landtag am Mittwoch an die Verabschiedung der Sächsischen Verfassung vor 30 Jahren erinnert. Am 26. Mai 1992 hatte der Landtag dem Verfassungstext mit übergroßer Mehrheit zugestimmt. Zuvor hatte es von den Mitgliedern der Dresdner "Gruppe der 20", Bürgerrechtlern, Handwerkern, Lehrern und Juristen zahlreiche Vorschläge gegeben, wie eine neue Sächsische Verfassung aussehen könnte.

In der Dreikönigskirche in der Dresdner Hauptstraße wurde die Sächsische Verfassung 1992 verabschiedet. Bildrechte: IMAGO / Volker Preußer