Der Rechtsextremismus bleibt in Sachsen weiterhin ein gesellschaftliches Problem. Wie aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervorgeht, stieg die Zahl der Rechtsextremisten im vergangenen Jahr im Freistaat auf 4.800. Im Vorjahr 2019 waren es noch 3.400 Personen. Der starke Anstieg sei damit zu erklären, dass die rechtsextreme Sammelbewegung der AfD "Der Flügel" mit 1.400 Mitgliedern vom Verfassungsschutz in Bund und Ländern beobachtet wird.

Doch selbst diese Zahlen seien nur bedingt aussagekräftig, wird im Bericht eingeräumt. Denn feste Strukturen wie Parteien würden für die Szene zunehmend an Bedeutung verlieren. Die "Entstrukturierung" der rechten Szene habe sich weiter fortgesetzt, sagte Sachsens Verfassungsschutzpräsident Dirk-Martin Christian. Verstärkt würden in geschlossenen Chat-Gruppen Revolutionsphantasien entwickelt, in sozialen Medien Fake News und Hass gegen Andersdenkende und Mandatsträger verbreitet.