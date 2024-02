Sachsens Wirtschaft ist sich dagegen weitgehend einig: Der Chef der IHK zu Leipzig, Gert Ziener, sagte MDR SACHSEN, Sachsen habe ein schlankes und funktionsfähiges Vergabegesetz und brauche keine Neuregelung mit zusätzlichen Auflagen. Am Ende sei das eine unternehmerische Entscheidung. "Entweder ich will meine Belegschaft halten, dann muss ich sie ordentlich bezahlen. Wenn die Bezahlung zu niedrig ist, dann kann es schon sein, dass die Beschäftigten mit den Füßen abstimmen."

Auch der Sprecher des Sächsischen Handwerkstags, Andreas Brzezinsky, ist überzeugt davon, dass es bereits ausreichend Regelungen gibt, die soziale Standards sicherten. Das Gros der Vorschläge für eine Neufassung würden das Gesetz unnötig verkomplizieren, so Brzezinsky. Und das in Zeiten von Fachkräftemangel und unbesetzter Stellen in der Verwaltung.