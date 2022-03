Zahlreiche Kommunen in Sachsen planen in diesem Jahr wieder verkaufsoffene Sonntage. Sie waren 2020 und 2021 jeweils wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Laut sächsischem Ladenöffnungsgesetz muss es für die Shopping-Sonntage einen "besonderen Anlass" geben.

In Leipzigs Innenstadt sollen die Geschäfte zu den Markttagen am 2. Oktober sowie am zweiten und vierten Advent zum Einkaufsbummel einladen. Die Läden dürfen von 12 bis 18 Uhr öffnen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Diese beiden Adventssonntage sollen auch in Dresden verkaufsoffen sein, dazu kommen nach Angaben der Stadt noch fünf Sonntage bei Stadtteilfesten.

Der Stadtrat in Chemnitz hat für 2022 insgesamt fünf verkaufsoffene Sonntage beschlossen, drei große im Zentrum und zwei kleinere zu Jubiläen von Shoppingcentern. In der Innenstadt können die Geschäfte am 29. Mai anlässlich des Hutfestivals öffnen sowie am 27. November und 11. Dezember anlässlich des Weihnachtsmarktes.

Görlitz plant in diesem Jahr drei stadtweite verkaufsoffene Sonntage sowie einen in den Stadtteilen Klingewalde und Königshufen. Die drei großen Shopping-Sonntage waren anlässlich des Frühlingsfestes am 27. März, zum Herbstfest am 25. September und zum Christkindelmarkt am 4. Dezember geplant.

In Plauen ist bisher ein verkaufsoffener Sonntag am 3. April anlässlich des Europäischen Bauernmarktes geplant. Die Abstimmungen zu weiteren Terminen liefen noch, teilte die Stadt mit.