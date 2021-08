Der Freistaat Sachsen will sechs für den Personenverkehr stillgelegte Bahnstrecken möglicherweise wiederbeleben. Das teile Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig am Dienstag mit. Ursprünglich waren 21 Teilstücke des sächsischen Schienennetzes Gegenstand eines Gutachtens . Daraus habe man die vielversprechendsten Strecken ausgewählt, so Dulig. Es gehe um sechs Abschnitte, die das Ministerium "intensiv und detailliert auf eine Aktivierungsmöglichkeit" hin untersuchen wolle.

Ziel des Ministerium ist es, 80 Prozent der Bürger in Sachsen an den ÖPNV anzubinden. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Markus Wetterauer

Am Montag hatte das Ifo-Insititut Dresden eine Studie vorgestellt, in der eine Wiederbelebung stillgelegter Bahnstrecken befürwortet wird, um damit den ländlichen Raum schneller anzubinden. Solche Reaktivierungen sollten Vorrang vor dem Bau neuer Trassen haben. Dem Institut zufolge wurden in den vergangenen 60 Jahren fast 30 Prozent der Bahnstrecken stillgelegt - sowohl in West- als auch Ostdeutschland. Insgesamt sei das deutsche Bahnnetz im Vergleich zum Jahr 1955 um fast 15.000 Kilometer geschrumpft, so das Ifo-Institut.