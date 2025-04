Übrigens lassen sich auch regionale Besonderheiten in der Studie ablesen: "Es gibt Städte wie Chemnitz oder Zwickau in Sachsen, wo es traditionell einen deutlich höheren Anteil des Autos im Alltagsverkehr gibt als beispielsweise in Dresden oder Leipzig."Das hänge auch mit der hundertjährigen Autobautradition in Südwestsachsen zusammen, die wiederum die Infrastruktur in den Städten schon früh mitgeprägt hat.