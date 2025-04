Anfang Februar dieses Jahres in Schneeberg im Erzgebirge: An einer Kreuzung kommt es zu einem Unfall. Zwei junge Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren werden verletzt, von einem Transporter eingeklemmt in ihrem Microcar. Die Feuerwehr muss beide mit schwerem Gerät freischneiden. Der Transporterfahrer bleibt unverletzt.

Minderjährig am Steuer eines Autos? Das geht, denn Microcars - oder Leichtkraftfahrzeuge - benötigen in Deutschland lediglich einen Mopedführerschein. Deshalb sind sie besonders für Jugendliche von Interesse, denn man darf sie ab 15 Jahren fahren. Sie sind in der Regel maximal 45 km/h schnell und können eine Alternative zu herkömmlichen Autos bieten. So sicher wie Autos seien sie deshalb aber nicht, sagt Henrik Liers, Geschäftsführer der Verkehrsunfallforschung (VUFO) der TU Dresden GmbH im Gespräch mit MDR SACHSEN.