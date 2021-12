Glättegefahr Winterwetter führt zu schweren Verkehrsunfällen in Sachsen

In Sachsen fielen am Sonnabend vielerorts Schneeflocken vom Himmel. Für Autofahrer war das keine gute Nachricht. Einige Straßen verwandelten sich in gefährliche Rutschpisten. An mehreren Orten im Freistaat kollidierten Autos. Dabei wurden neun Menschen schwer verletzt.