Mit einer Verkehrszählung will Sachsen ermitteln, wie viele Autos jeden Tag auf Autobahnen, Bundesstraßen und Staatsstraßen im Freistaat unterwegs sind. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, ist die Aktion Teil der bundesweiten Straßenverkehrszählung, die alle fünf Jahre durchgeführt wird. In Sachsen fällt der Startschuss am Dienstag. Bis Oktober gibt es dann weitere Tagen, an denen gezählt wird. Eigentlich sollte die Zählung bereits im vergangenen Jahr stattfinden. Allerdings wurde sie coronabedingt verschoben.