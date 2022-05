Verschwunden 58 Kinder in Sachsen gelten derzeit als vermisst

Mit einem Tag der vermissten Kinder wird an diesem Mittwoch an die in Deutschland verschwundenen Kinder gedacht. In den meisten Fällen kehren die Jungen und Mädchen innerhalb von drei Tagen wieder zu ihren Eltern zurück, zum Beispiel wenn es sich um Ausreißer nach einem Konflikt handelt. Aber es gibt auch Opfer schrecklicher Verbrechen.