Mann fordert, dass Situation der Kinder in den Blick genommen werden müsse. Die Kommission dürfe sich nicht auf Formalitäten zurückziehen. "Es geht darum, menschlich zu sein", so Mann. Aus diesem Grund fordert er den Landkreistag auf, sich erneut mit den freien Trägern an den Tisch zu setzten und zu verhandeln.

Dem Vorschlag von einer Erhöhung auf 5,45 EUR sieht Mann kritisch. "Der Betrag liegt knapp unter dem aktuellen Lebensmittelsatz in der Hilfe zum Lebensunterhalt. Diese Grundlage ist rechtlich schwierig", meint er. Die Versorgung in der Jugendhilfe sollte sich seiner Meinung nach am Einkommensdurchschnitt orientieren und nicht an den Leistungen der Grundsicherung. Die Stadt Leipzig habe bereits im Januar 2017 eine Pauschale von 5,50 Euro festgelegt.