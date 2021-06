Welche Versicherung ist für den Sommerurlaub 2021 sinnvoll?

In Sachsen beginnen am 24. Juli die Sommerferien. Worauf sollte man bei einer Reise in diesem Jahr achten? Ist eine Reiserücktrittsversicherung wichtig? Sollte es der Auslandskrankenschutz oder gleich die Corona-Police sein? MDR SACHSEN hat bei Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen nachgefragt.