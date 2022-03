Diese Woche kommen je 70 Personen in die Landkreise Görlitz, Leipziger Land, Nordsachsen und ins Erzgebirge, 50 in den Vogtlandkreis und 150 in den Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Außerdem kleinere Kontingente in die Städte Leipzig und Chemnitz. Wie viele am Ende in jeden Landkreis kommen, errechnet sich nach der Bevölkerungszahl, so Felber.