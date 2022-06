Gewinn Vierter sächsischer Lottomillionär in diesem Jahr

Sechs Richtige im Lotto zu haben, ist der Traum von Vielen. In Sachsen ist dieser Traum in diesem Jahr schon für drei Menschen wahr geworden. Am Pfingswochenende kam nun ein vierter Lotto-Millionär aus dem Freistaat dazu.