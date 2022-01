Sprichwörtlich auf Platz 1 gelandet, ist der Haussperling bei der Aktion "Stunde der Wintervögel" in Sachsen. Laut Naturschutzbund Sachsen (Nabu) haben mehr als 6.000 Menschen vom 6. bis 9. Januar Vögel beobachtet, bestimmt und den Umweltschützern gemeldet. Am häufigsten wollen sie dabei den Haussperling entdeckt haben. Laut dem Standardwerk "Brutvögel in Sachsen" des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie kommt der schlicht braun-grau-gescheckte Singvogel im gesamten Freistaat ganzjährig vor. Lediglich in den Höhenlagen des Erzgebirges fehlt er stellenweise. Rund um Siedlungen fühlt sich der Spatz - wie er auch genannt wird - besonders wohl, im Wald ist er seltener zu finden, wissen die Ornithologen.

Der Haussperling ist ein klassischer Kulturfolger des Menschen, der gerne in Ritzen und Spalten von Häusern brütet und dabei nicht selten waghalsige Flugeinlagen zeigt, um etwa in sein Nest unter Dachschiefern oder in Mauerritzen zu kommen. In Metropolen sind manche Haussperlinge so zahm, dass sie schon mal Brotkrümmel aus der Hand stibitzen. Dem Trend zum Stadthuhn folgend, bedient sich der Spatz auch gerne an Futtertrögen und hat keine Hemmung, direkt im Hühnerstall nach Fressbarem zu suchen. Wegen seiner Verbreitung kennt den Haussperling vermutlich jedes Kind - und das nicht nur auf dem Dorf.



Naturfreunde waren aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel an Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Die dabei gesammelten Daten seien für den Vogelschutz äußerst wertvoll, weil sie Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt in Siedlungen geben können, so der Nabu. Da noch bis zum 17. Januar die Zählergebnisse gemeldet werden können, sind die Daten und Analysen derzeit nur vorläufig.