Der Volksantrag für Bildungsurlaub in Sachsen hat rund 55.000 Unterschriften bekommen. Am Mittwoch soll das Begehren in Dresden an den Präsidenten des Sächsischen Landtags Matthias Rößler übergeben werden, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit. Der Antrag soll durchsetzen, dass Arbeitnehmer fünf Tage im Jahr bezahlten Urlaub für Weiterbildung bekommen.