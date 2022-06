In Dresden liegt die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter bei Vonovia nach eigenen Angaben derzeit bei 6,45 Euro. Mehr als 100 Millionen Euro will der Konzern in diesem Jahr in seine Wohnungen in der Landeshauptstadt investieren. Der Großteil des Geldes soll in Bestandssanierungen fließen, so das Unternehmen.