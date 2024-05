So wie die Freiwillige Feuerwehr in Bärenstein bereiteten sich viele Feuerwehren in Sachsen vor, sagt der Vizepräsident des sächsischen Landesfeuerwehrverbands, Gunnar Ullmann: "Herausfordernd ist, die Personaldecke auf Dauer aufrecht zu erhalten, sogenannte Durchhaltefähigkeit. Wir werden ja hier, so wie prognostiziert, auf ein Ereignis zulaufen, was über mehrere Tage anhält." Derzeit sei noch unklar, ob der Landesfeuerwehrtag im Rahmen des Leipziger Stadtfestes am Wochenende stattfinden kann oder ob die Feuerwehrleute im Einsatz gebraucht werden.