Medienkompetenz im Unterricht Linke will "Medienkunde" als Schulfach testen

Wie funktionieren Medien? Was sind Fakten, was Meinungen, was Fake News - also bewusst manipulativ platzierte Falschmeldungen? Genau diese Fragen sollen künftig im Schulunterricht im Freistaat eine größere Rolle spielen, fordert die Linkspartei im Sächsischen Landtag. Die Fraktion will dazu einen wissenschaftlich begleiteten Schulversuch starten.