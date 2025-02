Sachsens Landesregierung will am Nachmittag mit der Konzernführung von Volkswagen über die Zukunft der sächsischen Standorte sprechen. Das sächsische Wirtschaftsministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht der Sächsischen Zeitung dazu.

Medienberichten zufolge soll Blume jedoch seinen Abschied bei Porsche vorbereiten . MDR-Informationen zufolge ist es das erste Mal, dass der Konzernchef in Sachen VW in Sachsen ist. An den VW-Standorten soll er bislang noch nicht gewesen sein.

Ziel des Treffens und was genau auf der Agenda steht, ist bislang nicht nach außen gedrungen. Hintergrund sind aller Wahrscheinlichkeit nach die angekündigten Sparmaßnahmen bei VW. Der Konzern will Ende des Jahres die Fertigung in Dresden einstellen. In Zwickau soll ab 2027 nur noch der Audi Q4 e-tron gebaut werden. Der Freistaat Sachen ist Insider-Einschätzungen zufolge in der schwächeren Verhandlungsposition.