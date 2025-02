Sachsens Landesregierung hat sich am Dienstagnachmittag mit der Konzernführung von Volkswagen getroffen. Nach Informationen von MDR SACHSEN nahmen an dem Treffen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und VW-Konzernchef Oliver Blume sowie mindestens zwei weitere Vorstandsmitglieder von Volkswagen teil.



Nach einem Treffen mit dem Volkswagen-Chef hat Ministerpräsident Kretschmer an die Verantwortung des Automobilkonzerns appelliert. "Wir erwarten, dass dieses große Unternehmen zu seiner Verantwortung steht und auch das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Zulieferer nicht enttäuscht", sagte Kretschmer. Über den Erhalt der Produktionslinie mit zwei Schichten im Zwickauer Werk sei man sich einig. "Das haben wir in aller Klarheit noch einmal zugesagt bekommen", sagte Kretschmer. Das sei weniger als bisher und werde viel Veränderung bringen. Die Gespräche würden in den nächsten Monaten fortgesetzt.