Sachsens neuer Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) will mehr Rüstungsfirmen nach Sachsen holen. Das betreffe die Industrie genauso wie den Mittelstand und Start-ups, sagte der Minister in seiner ersten Fachregierungserklärung im Sächsischen Landtag. "Es werden dreistellige Milliardenbeträge in die Sicherheit fließen. Sollen diese Gelder wirklich alle in den anderen Bundesländern investiert werden?", fragte er.