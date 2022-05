Landratswahlen Ukrainekrieg, Demographie – Parteien setzen auf biederen und bodenständigen Wahlkampf

Sie sind „engagiert“, „anständig“ oder „verlässlich“: Tugenden, die in der Schule für gute Kopfnoten sorgen, scheinen 2022 den Parteien im Kampf um Landräte- und Bürgermeister-Posten ein Allheilmittel zu sein. Häufig fehlen witzige oder provokante Aussagen. Am Geld liegt es weniger als an der zunehmenden Altersstruktur der Wählerschaft in Sachsen, vor allem auf dem Land. Auch dem Ukrainekrieg fallen laut Experten die üblichen knalligen Plakatmotive in Richtung junger Wähler zum Opfer.