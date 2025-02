Die einen wollen sich mit den Reichen anlegen, die anderen versprechen mit Sicherheit mehr Netto. Frieden steht hoch im Kurs, der Stolz auf Deutschland ist ein Thema, wie auch Zuversicht und weniger Migration . Auf den Wahlplakaten, mit denen die Parteien derzeit unübersehbar um unsere Stimmen buhlen, sind sie alle sichtbar. Was aber, wenn sich diese Werbung ins Gegenteil verkehrt? Die Wählerschaft sich abwendet von diesen plakativen Sprüchen? Am Ende vielleicht sogar verzichtet, ihr Kreuz zu setzen. Das darf nicht sein, haben sich die Leute von "kompliz*" gedacht, einer Vereinigung von sächsischen Künstlern und Kulturschaffenden, und die Aktion #machdeinkreuz erfunden.

51 Plakate sind aktuell auf der Webseite der Aktion zu sehen. Die kann man sich dort auch kostenfrei zum Ausdrucken herunterladen. Der Spruch von Ina Weise findet inzwischen auch anderweitig Verbreitung. Auf einem schwarzen Bierdeckel gedruckt, will man so in die politischen Stammtischdebatten eingreifen. Fünftausend Bierdeckel sind zur Freude der Designerin in sächsischen Kneipen verteilt worden, zweieinhalb Tausend Plakate gedruckt und an Multiplikatoren verteilt. Ina Weise erzählt davon, fast täglich Fotos aus Orten zu bekommen, wo ihr Plakat zu sehen ist. Und nicht nur das.