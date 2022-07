Waldbrandgefahr Sachsen bestellt Löschhubschrauber und wo bleiben sie?

Feld- und Waldbrände in Sachsen häufen sich. In den vergangenen zwei Wochen brannte es an der Bastei, in der Königsbrücker Heide, stundenlang auch in der Gorischheide. Sachsen rüstet Löschtechnik auf, aber wann ist die einsatzbereit?