Lösung könnten Pflanzen aus entfernten Regionen sein

Waldbau-Experte Wagner meint, einfache Lösungen gebe es auch hier nicht. Weder gebe es den einen Wunderbaum, noch könne einfach alles der Natur überlassen werden. Ein mögliches Szenario sieht Wagner aber in Wald-Ökosystemen, die es hierzulande so noch nicht gab. Vor einigen Jahrzehnten sei es beim Waldumbau noch darum gegangen, die Baumvielfalt mit heimischen Arten zu erhöhen. Doch inzwischen würden vermehrt auch Bäume aus anderen Regionen in den Blick genommen - Douglasie, Robinie und Esskastanie etwa.

Skepsis bei Naturschützern und Waldbesitzern

Manche Naturschützer sehen solche Bestrebungen jedoch kritisch. Befürchtet wird, dass sich solche Arten hierzulande invasiv verbreiten und heimische Pflanzen und Tiere verdrängen könnten. So geht es auch Bärbel Kemper aus Liebstadt am Rande der Sächsischen Schweiz. Die Waldbesitzerin wurde gerade erst mit dem Deutschen Waldpreis ausgezeichnet. Ihr Fokus liegt auf insektenfreundlichen Aufforstungen, auf Feuchtbiotopen und artenreichen Waldsäumen. Bei ihr gibt es Streuobstflächen, Naturschutzteiche und Grünland - also Lebensraum für viele Tierarten mit einem breiten Nahrungsangebot.

Fremde Baumarten könnten heimische Ökosysteme schwächen

Kempers Ziel ist es, den Waldumbau "mit heimischen Baumarten zu bewältigen. Denn diese Baumarten sind die wichtigsten Bestandteile unserer heimischen Waldökosysteme, an welche neben den Insekten alle anderen Arten, wie die Bodenlebewesen, die Mykorrhizapilze, Vögel und so weiter, angepasst sind." Das großflächige Einbringen von Baumarten aus anderen Kontinenten schwäche hingegen die heimischen Ökosysteme, die sich binnen Jahrtausenden miteinander entwickelt und angepasst hätten. Bärbel Kemper bewirtschaftet zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter einen Forst am Rande der Sächsischen Schweiz. Bildrechte: bildschnitt TV

Weißtanne zurück im Erzgebirge