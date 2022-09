Aber hier ist die Forstwissenschaft und die Forstwirtschaft vor große Unsicherheiten gestellt, weil wir noch nicht genau wissen, in welche Richtung es geht. Aber auf dem Weg dahin müssen wir versuchen, zu verhindern, dass unsere Wälder großflächig von Feuer betroffen werden. Und das bedeutet, dass man die verschiedenen Waldfunktionen oder die Zielfunktionen der Waldbewirtschaftung so ordnet, dass wir ein Nebeneinander, ein Miteinander haben von beispielsweise Flächen, die sich selbst überlassen werden.



Die müssen aber stark durch Waldbrandschutz-Korridore abgesichert werden, die sehr intensiv bewirtschaftet werden. Das kann ein Erholungswald oder Wirtschaftswald sein, den wir unbedingt brauchen. Alle diese Zielfunktion müssen wir sicherstellen.



Und hier kommt jetzt eine neue Funktion in der Waldbewirtschaftung hinzu, die bei uns in der Vergangenheit keine große Rolle spielte. Das ist die Sicherung vor Waldbrand. Das bedeutet, dass dieser alte Begriff der räumlichen Ordnung, den wir aus der Forstwirtschaft von über 100 Jahren kennen, neu definiert werden muss, in Richtung Waldbrand und Sicherheit. Ich denke, wir müssen an solchen Konzepten arbeiten.