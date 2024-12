Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Waldzustandsbericht Wenig Nadeln, viele Borkenkäfer: Mehrzahl der Bäume in Sachsen weiter krank

16. Dezember 2024, 11:44 Uhr

Keine Erholung in Sicht: So hat Sachsenforst seinen Waldzustandbericht überschrieben. Es hat zwar etwas mehr geregnet. Dennoch geht es vielen Bäumen in Sachsens Wäldern nicht gut. Deutliches Zeichen, was jeder, der es will, sehen kann: Die Kronen vieler Bäume sind licht und nicht dicht.