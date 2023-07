Die Prognose des Staatsbetriebes geht davon aus, dass die Walbrandgefahrenstufe am Sonntag im Norden des Landkreises Nordsachsen, im Nordwesten des Landkreises Leipzig, im Landkreis Meißen, in Dresden sowie im Norden der Landkreise Bautzen und Görlitz auf 5 steigt. In den kommenden Tagen werden in Sachsen Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet, gleichzeitig ist kein Regen in Sicht. Selbst in den Kammlagen des Erzgebirges werde die mittlere Waldbrandgefahrenstufe 3 erreicht, hieß es.