Die Regenfälle in dieser Woche haben in Sachsens Wäldern nur vorübergehend für Entspannung gesorgt. Für den nördlichen Teil des Landkreises Nordsachsen und den Norden des Kreises Görlitz wird voraussichtlich am Sonntag die höchste Waldbrandstufe 5 ausgerufen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In den Nordteilen der Kreise Bautzen und Görlitz gilt bereits die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Der Staatsbetrieb Sachsenforst informiert über die aktuellen Waldbrandstufen auf seiner Webseite.

Im Naturschutzgebiet Gohrischheide im Landkreis Meißen brandte der Wald wochenlang im Sommer 2022. (Archivbild) Bildrechte: dpa