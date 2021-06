Vor allem die lang anhaltende Trockenheit führt zu einem hohen Waldbrandrisiko in Sachsen. (Symbolbild)

Vor allem die lang anhaltende Trockenheit führt zu einem hohen Waldbrandrisiko in Sachsen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Mit dem schönen Sommerwetter und den hohen Temperaturen in den letzten und den kommenden Tagen steigt in den sächsischen Wäldern die Waldbrandgefahr deutlich. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt für das Wochenende einschließlich Freitag alarmierende rote bis dunkelrote Flecken. Der Index rase auf die höchste Waldbrandwarnstufe zu, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag.