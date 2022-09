Kabinettsbeschluss Sachsen will Großteil der Kosten für Waldbrände bezahlen

Tag und Nacht löschten Hunderte sächsische Feuerwehrleute und freiwillige Helfer und Helferinnen die verheerenden Waldbrände im Sommer. Die Landratsämter als untere Katastrophenschutzbehörde müssen in der Folge Kosten in Millionenhöhe stemmen. Der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) hat am Dienstag dargelegt, wie die Regierung den betroffenen Gemeinden und Landkreisen in finanzieller Not helfen will.