Tschechien Waldbrand in der Nähe des Prebischtors in der Böhmischen Schweiz

Nach dem verheerenden Brand unterhalb der Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz gibt es ganz in der Nähe bereits den nächsten Waldbrand. Im Bereich des bei Touristen beliebten Prebischtors in der Böhmischen Schweiz steht ein Waldstück in Flammen.