Verantwortlich für die Waldbrandgefahr ist ein spezieller Wettermix. "Während tagsüber in den vergangenen Tagen die Sonne geschienen hat, gab es nachts Frost. Beides hat dazu geführt, dass der Boden austrocknet. Verstärkt wird der Effekt Richtung Wochenende durch aufkommenden Wind", erläutert Renke Coordes. Besonders gefährdet sei der Norden der Landkreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz. "Dort gibt es generell weniger Regen als in anderen Teilen Sachsens. Hinzu kommen die dort verbreiteten sandigen Böden, die Wasser nicht lange halten", sagt Coordes und fügt an: "Die vielen Kiefern tun ihr Übriges, weil die Nadeln als besonders zündbereit gelten."

Trotz dieser Bedingungen entstehen Waldbrände kaum auf natürliche Weise. "Waldbrände durch Blitzschläge sind eigentlich selten. Meistens sind Menschen und ihr fahrlässiges Verhalten dafür verantwortlich." Der Sprecher mahnt daher eindringlich alle, die am Wochenende im Wald spazieren gehen wollen, bestimmte Regeln einzuhalten: "Man muss es immer wieder sagen: Nicht nur Lagerfeuer sind untersagt. Es darf auch nicht gegrillt werden. Zudem sind Zigaretten verboten." Es sei außerdem wichtig, Einfahrten in den Wald nicht zuzuparken, weil das Rettungswege für die Feuerwehr sind. Man solle darüber hinaus beachten, dass die erhitzten Katalysatoren von Fahrzeugen nicht mit der Vegetation in Kontakt kämen, so der Sachsenforst-Mitarbeiter.

Waldbrände durch Blitzschläge sind eigentlich selten. Meistens sind Menschen und ihr fahrlässiges Verhalten dafür verantwortlich. Renke Coordes Sprecher von Sachsenforst

17 Überwachungskameras im Norden von Sachsen

Um im Fall des Falles schnell handeln zu können, gibt es im Norden von Sachsen insgesamt 17 Kameras, mit denen der Wald überwacht wird. "Durch die Veränderung der Pixel können Waldbrände schnell erkannt werden. Das wird dann sofort an die jeweilige Rettungsleitstelle gemeldet", sagt Coordes. Wer selbst einen Waldbrand entdeckt, solle ebenfalls unverzüglich die 112 wählen oder den Notruf mit der App "Waldbrandgefahr Sachsen" auslösen. Wo früher Menschen nach Bränden Ausschau hielten, gibt es heute Kameras auf Türmen - so wie hier im nordsächsischen Tiefensee. Bildrechte: MDR/Christopher Gaube