Mit den sommerlichen Temperaturen am Wochenende in Sachsen ist auch die Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Freistaats gestiegen. Nach Angaben von Sachsenforst liegt in sieben Landkreisen die Waldbrandgefahrenstufe bei 4, im nördlichen Teil vom Landkreis Bautzen herrscht sogar die höchste Gefahrenstufe 5.