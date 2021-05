Im "Hochweitzschener Wald" bei Döbeln hat Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch gemeinsam mit Landesforstpräsident Utz Hempfling den Startschuss zur vierten Bundeswaldinventur im Freistaat gegeben. In Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Holzknappheit soll sie einen Überblick ermöglichen, wie es dem Wald geht und wie er sich in Zukunft nachhaltig nutzen lässt.