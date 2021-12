Sachsens Wälder konnten in den letzten Monaten kaum verschnaufen. Es ist das vierte Jahr in Folge, in dem wir im Freistaat so besorgniserregende Daten zum Waldzustand verkünden müssen. Der Waldzustandsbericht ist auch in diesem Jahr ein Zeugnis für den Klimawandel. In unseren Wäldern wird auf den ersten Blick sichtbar, wie dringlich Klimaschutz ist.

Wolfram Günther Forstminister in Sachsen