Verdi-Sekretärin Andrea Busch zeigte sich nach der zentralen Kundgebung vor dem Chemnitz-Center am Freitag mit der Resonanz zufrieden und kündigte weitere Aktionen an. In Chemnitz hätten sich am Freitag rund 260 Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Die Arbeitgeber beharrten leider stur auf ihrer Position.