Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Airport Services in Dresden und Leipzig zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Wie Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt sagte, werde voraussichtlich kein Betrieb von Lufthansa-Maschinen möglich sein. Lufthansa selbst konnte am Montag noch keine genauen Angaben zu Auswirkungen des Ausstands machen.