Die Gewerkschaft IG Metall ruft ihre Mitglieder im Kfz-Handwerk zum Warnstreik auf. Hintergrund ist nach Gewerkschaftsangaben die laufende Tarifverhandlungsrunde für Kfz-Werkstätten und Autohäuser. In Sachsen sollen unter anderem Betriebe in Dresden und Leipzig bestreikt werden. So ist für Dresden am Dienstagmittag eine Menschenkette an der Dohnaer Straße geplant, an der die ortsansässigen Autohäuser und Werkstätten teilnehmen sollen.