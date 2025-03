Der Sächsische Erzieherverband (SEV) hat die Beschäftigten an Kindertagesstätten und Horten im Freistaat erneut zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen nach Angaben der Gewerkschaft am Donnerstag landesweit und ganztägig die Arbeit niederlegen. Zudem sind zwei zentrale Protestaktionen geplant, am Vormittag in Leipzig und am Nachmittag in Dresden vor dem Sitz des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Sachsen.

Bildrechte: Harry Härtel

Gewerkschaft verlangt mehr Geld und Freizeit

Hintergrund sind die Verhandlungen über die Löhne und Gehälter der deutschlandweit mehr als 2,6 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Die beteiligten Gewerkschaften fordern für sie ein Plus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat, zusätzliche freie Tage sowie ein sogenanntes "Mehr-Zeit-für-mich-Konto". Es soll den Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen. Das ist nach Ansicht des SEV notwendig, um die hohe Belastung in den Kitas und Horten zu reduzieren und die Qualität der Betreuung langfristig zu sichern. Die Arbeitgeberseite hat in den bisherigen beiden Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Sie verwies lediglich auf die angespannte Finanzlage in vielen kommunalen Bereichen.

Entscheidende Verhandlungen kommende Woche